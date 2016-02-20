 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Евросовета подтвердил, что ЕС и Лондон достигли договоренности

    По-прежнему нет соглашения о новом решении для Великобритании в ЕС в ходе британского ужина на заседании Евросовета

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что страны-члены Евросоюза и Великобритания единогласно одобрили договоренность о новых условиях членства Британии в ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Первой о договоренности сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте, информацию подтвердил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Однако позже официальный представитель Туска Пребен Ааманн написал, что договоренность пока не достигнута.

    "Сделка. Единогласная поддержка нового решения для Великобритании в ЕС", — написал Туск в Twitter.

    Его слова подтвердил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который отметил, что "это справедливая сделка", и пожелал премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону успехов в его кампании по сохранению страны в составе ЕС.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi