Обнародована программа визита главы Евросовета в Киев

В рамках своего визита в столицу Украины глава Евросовета Шарль Мишель проведет ряд встреч.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Мишель проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и украинскими депутатами.

Глава Евросовета Шарль Мишель совершает визит в Украину.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Я еду в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей.

Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания", - отметил он.

Мишель также написал о том, что Украина нуждается и заслуживает поддержки со стороны ЕС.