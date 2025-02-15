Глава Евросовета обещал продолжение поддержки Украины со стороны ЕС

Не будет успешных переговоров и прочного мира без участия Украины и Евросоюза.

Не будет успешных переговоров и прочного мира без участия Украины и Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы продолжим поддерживать Украину как неотъемлемую часть нашего проекта мира. Только Украина может определить наличие условий для переговоров. Предполагать уступки до любых переговоров - огромная ошибка. Поэтому мы продолжим стоять плечом к плечу с Украиной на переговорах, предоставляя гарантии безопасности; в ее восстановлении и как с будущим членом ЕС. Это позиция ЕС, а также позиция Украины", - сказал Кошта в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, в построении этого мира ЕС полностью возьмет на себя свои обязательства.

В связи с этим глава Евросовета напомнил о планах государств-членов ЕС реализовать строительство обороны Европы.

"Европейский союз - это проект мира по своей сути. Но мы знаем, что мир без обороны - это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров ЕС, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и высокому представителю [ЕС по иностранным делам] о потенциале, который нам совместно необходимо создать, о мобилизации большего государственного и частного финансирования и об укреплении наших партнерских отношений, в частности, с Соединенным королевством и НАТО", - сказал Кошта.