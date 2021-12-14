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Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе

Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе Борьба с коронавирусом, цены на энергоносители, сотрудничество Евросоюза с НАТО, а также ситуацию на границе России и Украины будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 19:36
Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе

Борьба с коронавирусом, цены на энергоносители, сотрудничество Евросоюза с НАТО, а также ситуацию на границе России и Украины будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в пригласительном письме европейским лидерам глава Евросовета Шарль Мишель.

"Коронавирус остается в центре нашего внимания: появление новых вариантов, вакцинация и ревакцинация, борьба с дезинформацией… Мы рассмотрим также рост цен на энергоносители и их влияние на наших граждан и бизнес", - говорится в обращении Мишеля.

Последний в 2021 году саммит ЕС пройдет 16 декабря в Брюсселе в очном формате. Ему будет предшествовать саммит ЕС и Восточного партнерства 15 декабря.

В числе тем для обсуждения европейских лидеров, как отметил Мишель, также значатся вопросы безопасности, миграция, подготовка к саммиту Африка-ЕС 17-18 февраля будущего года.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Brüssel sammitinin mövzularını açıqlayıb

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