​Глава Евросовета назвал миграционный кризис проверкой на человечность

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Миграционный кризис в Европе следует рассматривать как проверку на человечность и ответственность, считает глава Евросовета Дональд Туск. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в приглашении лидеров стран ЕС на экстренный саммит 23 сентября.

"Сложившаяся ситуация привела к напряженности и взаимным обвинениям как среди политиков ЕС, так и среди граждан", — отметил Туск. Он признал, что не питает иллюзий относительно быстрого разрешения данной проблемы.

"Мы оказались не в состоянии управлять нашими общими внешними границами, поэтому некоторые страны решили защитить себя закрытием национальных границ", — заявил глава Евросовета.

По его мнению, европейские государства потратили немало времени, перекладывая ответственность за кризис друг на друга, однако это не помогло решить проблему.

Страны ЕС должны выработать единую миграционную политику, в том числе и на национальном уровне, подчеркнул Туск. "В противном случае наша реакция на сложившуюся ситуацию не будет основана на единстве и солидарности", — подчеркнул он.