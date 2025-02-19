Глава Евросовета консультируется с лидерами ЕС по гарантиям безопасности для Украины

Председатель Европейского совета Антониу Кошта приступил к консультациям с государствами-членами ЕС по вопросам помощи Украине и гарантий безопасности для Киева.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта приступил к консультациям с государствами-членами ЕС по вопросам помощи Украине и гарантий безопасности для Киева.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил один из официальных представителей Евросоюза среду журналистам в Брюсселе.

"Антониу Кошта запустил систематический и структурированный процесс консультаций с лидерами [стран ЕС], основанный на вопросах, сосредоточенных вокруг двух основных тем: поддержка Украины и гарантии безопасности", - заявил он.

По его словам, не исключается организация внеочередного Европейского совета по соответствующей тематике, однако на данный момент нет планов проведения чрезвычайного саммита ЕС.

"Решение о следующих шагах будет принято на основе данных консультаций", - отметил представитель ЕС.