Глава Евросовета: ЕС и НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Евросоюз (ЕС) и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности.

Евросоюз (ЕС) и НАТО едины в намерении поддерживать Украину, а также предоставить ей необходимые гарантии безопасности.

Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Он прибыл в Вильнюс для участия в заседании в рамках саммита стран НАТО.

"Встреча НАТО и ЕС очень важна. Важно держаться вместе для поддержки Украины. У нас с НАТО прекрасное сотрудничество… Также важно подчеркнуть, что мы хотим быть как можно более едиными, и мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях", - заявил он.