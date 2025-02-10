Глава Европейского инвестиционного банка прибыла в Киев

В Киев с визитом прибыла глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо.

В Киев с визитом прибыла глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо.

Как передает Report, об этом посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сообщила в социальной сети Х.

“Прекрасно приехать в Киев с Надией Кальвиньо, которую тепло встретил Александр Перцовский. Еще одно замечательное путешествие с “Укрзализныцей” — мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ”, — написала она.

Кальвиньо возглавила ЕИБ в декабре 2023 года. Банк выделит Украине средства на два проекта по обновлению инфраструктуры. Финансирование осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 21 июня 2023 года.

Документ предусматривает предоставление около 840 млн евро кредитных средств для реализации приоритетных проектов восстановления.