О нас

Глава Европейского инвестиционного банка прибыла в Киев

Глава Европейского инвестиционного банка прибыла в Киев В Киев с визитом прибыла глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 14:58
Глава Европейского инвестиционного банка прибыла в Киев

В Киев с визитом прибыла глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо.

Как передает Report, об этом посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сообщила в социальной сети Х.

“Прекрасно приехать в Киев с Надией Кальвиньо, которую тепло встретил Александр Перцовский. Еще одно замечательное путешествие с “Укрзализныцей” — мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ”, — написала она.

Кальвиньо возглавила ЕИБ в декабре 2023 года. Банк выделит Украине средства на два проекта по обновлению инфраструктуры. Финансирование осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 21 июня 2023 года.

Документ предусматривает предоставление около 840 млн евро кредитных средств для реализации приоритетных проектов восстановления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн
Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн
10 февраля 2025 г. 14:56
Макрон заявил, что намерен противостоять Трампу в вопросе пошлин на товары из ЕС
Макрон заявил, что намерен противостоять Трампу в вопросе пошлин на товары из ЕС
10 февраля 2025 г. 14:26
Администрация Трампа приостановила работу Бюро по финансовой защите потребителей
Администрация Трампа приостановила работу Бюро по финансовой защите потребителей
10 февраля 2025 г. 13:55
В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС
В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС
10 февраля 2025 г. 13:14
Госдолг Японии достиг рекордного уровня
Госдолг Японии достиг рекордного уровня
10 февраля 2025 г. 12:42
Литва надеется получить от ЕС финансирование для охраны кабелей на Балтике
Литва надеется получить от ЕС финансирование для охраны кабелей на Балтике
10 февраля 2025 г. 12:39
В ЕС обсуждается задержание в Балтийском море связанных с Россией нефтяных танкеров
В ЕС обсуждается задержание в Балтийском море связанных с Россией нефтяных танкеров
10 февраля 2025 г. 12:30
Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу от известного режиссера
Секретная служба США потратила $2 млн на рекламу от известного режиссера
10 февраля 2025 г. 12:20
На заводе в Южной Корее взорвался резервуар для хранения нефти
На заводе в Южной Корее взорвался резервуар для хранения нефти
10 февраля 2025 г. 10:52
В Индии стартовала авиакосмическая выставка Aero India
В Индии стартовала авиакосмическая выставка Aero India
10 февраля 2025 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi