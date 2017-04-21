Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процесс Brexit может быть отменен при желании Великобритании. Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью The Guardian.

По мнению Таяни, инициирование Brexit может быть легко отменено, если после выборов 8 июня произойдет смена правительства Соединенного Королевства, и к власти придут сторонники сохранения страны в составе Евросоюза.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать статью 50, то процедура очень ясна", — сказал он в интервью.

По его словам, если бы Великобритания захотела остаться в Евросоюзе, то "это бы пошло всем на пользу".