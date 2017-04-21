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    Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

    Антонио Таяни: Если Великобритания после выборов захочет отозвать статью 50, то процедура очень ясна

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процесс Brexit может быть отменен при желании Великобритании. Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью The Guardian.

    По мнению Таяни, инициирование Brexit может быть легко отменено, если после  выборов 8 июня произойдет смена правительства Соединенного Королевства, и к власти придут сторонники сохранения страны в составе Евросоюза.

    "Если Великобритания после выборов захочет отозвать статью 50, то процедура очень ясна", — сказал он в интервью.

    По его словам, если бы Великобритания захотела остаться в Евросоюзе, то "это бы пошло всем на пользу".

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