Глава Европарламента: заборы на границах не остановят беженцев

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Возведение заграждений на границах не остановит потоки беженцев, которые стремятся попасть в Европейский союз. Такую точку зрения выразил председатель Европарламента Мартин Шульц по прибытии на внеплановый саммит ЕС по миграции, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Заборы возводятся, но люди все равно ищут другие пути, - отметил он. - Ни один забор не остановит тех, кто бежит от "ИГИЛ" и от боевых действий".

По словам Шульца, в данном вопросе "нужна лучшая координация" усилий, направленных на решение кризиса. Однако достичь этого будет сложно, "если затронутые кризисом страны и соседние государства на Балканах не начнут конструктивного сотрудничества", отметил он.

Кроме того, председатель Европарламента подчеркнул, что "применение любого насилия против беженцев неприемлемо". "Люди, которые пытаются действовать таким образом, - это позор для Европы", - сказал он.

По мере обострения миграционного кризиса ситуация осложняется не только в пограничных странах ЕС, где регулярно происходят стычки мигрантов с полицией и пограничниками и попытки прорыва границ. Обстановка накаляется и во внутренних странах сообщества, куда прибывают беженцы.

За первые 9 месяцев 2015 года, по данным европейского пограничного агентства Frontex, в страны ЕС прибыли свыше 710 тыс. мигрантов, что почти в три раза превышает показатель за весь прошлый год.