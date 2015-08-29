Глава Европарламента считает «провалом» действия некоторых стран ЕС в отношении беженцев

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что конфликт вокруг распределения беженцев в страны Европейского союза происходит из-за «недостойной игры» и «провале» в действиях отдельных европейских стран, сообщает Reportсо ссылкой на радиостанцию Deutsche Welle.

«Речь идет не о провале политики всего Евросоюза, а о вопиющем провале в действиях некоторых правительств, которые уклоняются от ответственности, блокируя выработку общеевропейского решения», — сказал Шульц. Он призвал эти государства принимать больше мигрантов.

«Правительства некоторых стран — членов ЕС должны наконец прекратить свою блокадную тактику и эту недостойную игру», — подчеркнул глава Европарламента. Он напомнил, что «Еврокомиссия и Европарламент уже давно представили реализуемые предложения», но у некоторых правительств есть нежелание их выполнять, так как им «безразличны европейские интересы».

«Нынешний кризис вокруг беженцев демонстрирует, что происходит, когда европейской интеграции становится меньше: Средиземное море превращается в братскую могилу, на границах разыгрываются кошмарные сцены, стороны обвиняют друг друга, а на фоне всего этого люди, испытывающие огромные лишения и ищущие у нас защиты, не получают помощи. Это позор», — резюмировал Шульц.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что политика Европы в вопросе мигрантов абсолютно не сработала.