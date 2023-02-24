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Глава Европарламента призвала не откладывать переговоры о членстве Украины в ЕС

Глава Европарламента призвала не откладывать переговоры о членстве Украины в ЕС Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно скорее.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 16:13
Глава Европарламента призвала не откладывать переговоры о членстве Украины в ЕС

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель Европарламента Роберта Метсола написала в пятницу на странице дебатов в шведской газете Aftonbladet.

"В будущем Европейский парламент хочет начать планирование мира. Членства Украины в ЕС, - отмечено в статье. - У всех стран-кандидатов есть свой путь к этой цели, но мы должны быть открыты для переговоров как можно скорее. Перспектива членства будет способствовать не только моральному и символическому, но и практическому восстановлению свободной Украины".

Реконструкция Украины, управление и правовая система страны потребуют напряженной работы и трудных реформ, изменений и смелых решений, подчеркивает автор статьи. Европейский парламент и различные программы ЕС могут помочь в этом.

Как пишет Метсола, народ Украины "заслуживает непоколебимой поддержки" Запада.

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Версия на английском языке Head of European Parliament urges not to postpone negotiations on Ukraine’s membership in EU
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü ilə bağlı danışıqların təxirə salınmaması ilə bağlı çağırış edilib

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