Глава Европарламента призвала не откладывать переговоры о членстве Украины в ЕС

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно скорее.

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель Европарламента Роберта Метсола написала в пятницу на странице дебатов в шведской газете Aftonbladet.

"В будущем Европейский парламент хочет начать планирование мира. Членства Украины в ЕС, - отмечено в статье. - У всех стран-кандидатов есть свой путь к этой цели, но мы должны быть открыты для переговоров как можно скорее. Перспектива членства будет способствовать не только моральному и символическому, но и практическому восстановлению свободной Украины".

Реконструкция Украины, управление и правовая система страны потребуют напряженной работы и трудных реформ, изменений и смелых решений, подчеркивает автор статьи. Европейский парламент и различные программы ЕС могут помочь в этом.

Как пишет Метсола, народ Украины "заслуживает непоколебимой поддержки" Запада.