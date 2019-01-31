Гуайдо: "Глава Европарламента поддержал Национальную ассамблею Венесуэлы"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы в качестве законно избранного органа управления страной.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на своей странице в Twitter.

«Я поговорил с Антонио Таяни, председателем Европейского парламента, он утвердил свою поддержку Национальной ассамблее как единственному законно избранному органу (власти) в Венесуэле. Я благодарю за вашу поддержку во имя всех венесуэльцев», – написал Гуайдо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента.