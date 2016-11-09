Глава Европарламента: Победа Трампа осложнит отношения между Европой и США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Победа Дональда Трампа на выборах в США осложнит отношения между Европой и Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Европарламента Мартин Шульц.

"Я считаю, что (политическая - ред.) система в США достаточно сильна, чтобы выдержать Дональда Трампа, чтобы его сдерживать. Но очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены", - сказал М.Шульц в интервью телеканалу WDR, добавив, что "Трамп выступает за стиль в политике, за риторику, которая основана на эмоциях, а не на фактических решениях".

"Я удивлен. Я, как и многие другие, рассчитывал на победу Хиллари Клинтон", — сказал Шульц, добавив, что в настоящее время политика сталкивается "с волной повсеместного протеста", что "нашло отражение и в этих выборах".