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    Глава Европарламента: Победа Трампа осложнит отношения между Европой и США

    Очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Победа Дональда Трампа на выборах в США осложнит отношения между Европой и Соединенными Штатами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Европарламента Мартин Шульц.

    "Я считаю, что (политическая - ред.) система в США достаточно сильна, чтобы выдержать Дональда Трампа, чтобы его сдерживать. Но очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены", - сказал М.Шульц в интервью телеканалу WDR, добавив, что "Трамп выступает за стиль в политике, за риторику, которая основана на эмоциях, а не на фактических решениях".

    "Я удивлен. Я, как и многие другие, рассчитывал на победу Хиллари Клинтон", — сказал Шульц, добавив, что в настоящее время политика сталкивается "с волной повсеместного протеста", что "нашло отражение и в этих выборах".

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