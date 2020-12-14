Глава Еврокомиссии заявила о положительных переменах по Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что на переговорах ЕС с Великобританией о Brexit наблюдаются положительные перемены.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что на переговорах ЕС с Великобританией о Brexit наблюдаются положительные перемены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила, принимая участие в онлайн-конференции, посвященной 60-летию со дня подписания Конвенции об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Есть движение в правильном направлении, и это хорошо", - подчеркнула глава Еврокомиссии. "Речь идет о новом старте со старыми друзьями. Мы находимся на прямой, ведущей к завершению переговоров, и она имеет важнейшее значение", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы хотим добиться справедливых правил игры. Причем чтобы они существовали не только на момент выхода из ЕС, но и в более долговременном плане", - сказала также глава Еврокомиссии.