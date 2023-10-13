Глава Еврокомиссии заявила о поддержке ЕС Израиля

Евросоюз поддерживает Израиль, который имеет право и обязан защитить себя в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Евросоюз поддерживает Израиль, который имеет право и обязан защитить себя в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль.

"Перед лицом этой неописуемой трагедии есть только один возможный ответ: Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ. И мы должны назвать своим именем зверства, творимые ХАМАС. Это терроризм. Это акт войны. Ничто не может оправдать действия ХАМАС. Настало время проявить солидарность с Израилем и его народом. И именно поэтому я здесь", - сказала она.