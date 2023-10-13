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Глава Еврокомиссии заявила о поддержке ЕС Израиля

Глава Еврокомиссии заявила о поддержке ЕС Израиля Евросоюз поддерживает Израиль, который имеет право и обязан защитить себя в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
13 октября 2023 г. 19:55
Глава Еврокомиссии заявила о поддержке ЕС Израиля

Евросоюз поддерживает Израиль, который имеет право и обязан защитить себя в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль.

"Перед лицом этой неописуемой трагедии есть только один возможный ответ: Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ. И мы должны назвать своим именем зверства, творимые ХАМАС. Это терроризм. Это акт войны. Ничто не может оправдать действия ХАМАС. Настало время проявить солидарность с Израилем и его народом. И именно поэтому я здесь", - сказала она.

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Версия на английском языке 'Europe stands with Israel,' Ursula von der Leyen says

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