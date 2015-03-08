Глава Еврокомиссии заявил о необходимости создать единую армию ЕС

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию единой европейской армии. Слова политика приводит издание Welt am Sonntag.

"Такая армия помогла бы нам сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности, а также вместе нести ответственность Европы за события в мире", — заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии считает, таким образом Европа продемонстрирует России серьезное отношение к отстаиванию ценностей Европейского союза. Также, по его словам, общеевропейская армия покажет всему миру, что между странами ЕС никогда не будет войны, передает Report cо ссылкой на издание Lenta.Ru.

По данным издания, предложение Юнкера нашло поддержку среди депутатов немецкого бундестага.