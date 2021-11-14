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Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции

Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение, принятое по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), "шагом в правильном направлении".
Другие страны
14 ноября 2021 г. 08:59
Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение, принятое по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), "шагом в правильном направлении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в субботу в заявлении на сайте ЕК.

Глава ЕК заявила, что страны-участницы добились определенного прогресса по вопросам, стоящим на повестке климатической конференции. "COP26 дает четкий сигнал, что время субсидий на ископаемое топливо и неограниченную добычу угля прошло", - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен вновь обратилась к мировому сообществу с призывом взять на себя ответственность по вопросу сокращения углеродных выбросов. "В ЕС мы сократим выбросы по меньшей мере на 55% к 2030 году. Мы станем климатически нейтральными к 2050 году. И мы продолжим поддерживать наших партнеров, чтобы ускорить их климатический переход", - такими словами она завершила свое выступление.

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