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Глава Еврокомиссии: Вступление Украины в ЕС потребует напряженной работы

Глава Еврокомиссии: Вступление Украины в ЕС потребует напряженной работы Украина сейчас имеет очень четкую европейскую перспективу, однако путь к членству в ЕС займет время и потребует напряженной работы.
Другие страны
1 июля 2022 г. 12:48
Глава Еврокомиссии: Вступление Украины в ЕС потребует напряженной работы

Украина сейчас имеет очень четкую европейскую перспективу, однако путь к членству в ЕС займет время и потребует напряженной работы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Верховной раде Украины по видеосвязи.

"Украина сейчас имеет очень четкую европейскую перспективу. И Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, что казалось почти невообразимым всего пять месяцев назад", - сказала она. Но добавила, что Украину впереди ждет долгий путь.

По ее словам Европа будет на каждом шагу на стороне Украины, столько, сколько потребуется. И многие важнейшие реформы необходимо провести как можно скорее.

Она добавила, что следующие шаги для членства в ЕС находятся в пределах досягаемости, но они потребуют напряженной работы. В частности, принятие закона о СМИ, внедрение новых законов, уменьшающих чрезмерное влияние олигархов, и назначение высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Ukraynanın Aİ-yə daxil olması üçün gərgin iş aparılmalıdır”

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