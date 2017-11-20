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    Глава Еврокомиссии: ситуации вокруг Каталонии никогда не должно было быть

    Ситуация, которая сложилась — это катастрофа

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась вокруг Каталонии.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    “Каталония — это большая, огромная забота. Мне не нравится ситуация, которая сложилась — это катастрофа. Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу в испанском обществе и в каталонском — создала проблемы в семьях, среди друзей. Это печально. Этого никогда не должно было быть,” — сказал он.

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