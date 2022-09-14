О нас

Глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России сохранятся

Глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России сохранятся Антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе, сейчас не время для их смягчения.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 12:06
Глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России сохранятся

Антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе, сейчас не время для их смягчения.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", — подчеркнула она.

По ее словам, ЕК продолжит работать над снижением цен на газ и обеспечением энергетической безопасности региона. Совместно со странами ЕС комиссия разработает набор мер, учитывая отношения с экспортерами. При этом фон дер Ляйен отнесла Россию к "ненадежным поставщикам", а к "надежным друзьям" причислила Норвегию. Она также обвинила президента РФ Владимира Путина в развязывании энергетической и экономической войны против Европы.

Кроме того, ЕС планирует инвестировать три миллиарда евро в развитие рынка водорода, добавила глава ЕК и призвала выводить водородную экономику из нишевой в массовый рынок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Rusiyaya qarşı sanksiyalar qüvvədə qalacaq”
Версия на английском языке European Commission chief: Sanctions against Russia will remain in place

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi