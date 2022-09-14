Глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России сохранятся

Антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе, сейчас не время для их смягчения.

Антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе, сейчас не время для их смягчения.

Как передает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", — подчеркнула она.

По ее словам, ЕК продолжит работать над снижением цен на газ и обеспечением энергетической безопасности региона. Совместно со странами ЕС комиссия разработает набор мер, учитывая отношения с экспортерами. При этом фон дер Ляйен отнесла Россию к "ненадежным поставщикам", а к "надежным друзьям" причислила Норвегию. Она также обвинила президента РФ Владимира Путина в развязывании энергетической и экономической войны против Европы.

Кроме того, ЕС планирует инвестировать три миллиарда евро в развитие рынка водорода, добавила глава ЕК и призвала выводить водородную экономику из нишевой в массовый рынок.