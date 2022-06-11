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Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев

Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским восстановление страны и последние вопросы евроинтеграции. Как передает Report, об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в своем
Другие страны
11 июня 2022 г. 13:55
Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским восстановление страны и последние вопросы евроинтеграции. Как передает Report, об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в своем Twitter.

"Рада вернуться в Киев. Вместе с президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы по восстановлению страны и оценю прогресс, который Украина достигла на своем европейском пути", - заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК поехала в Киев в преддверии рассмотрения Еврокомиссией вопроса о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Обсуждения по этому вопросу состоятся 17 июня.

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