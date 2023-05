Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Рада вернуться в Киев, где ценности, которыми мы дорожим, отстаиваются каждый день. Это очень подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также здесь, в Украине", - отметила она.