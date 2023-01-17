Глава Еврокомиссии: Преступления России не останутся безнаказанными

Российские преступления не останутся безнаказанными.

Преступления России не останутся безнаказанными.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Фон дер Ляйен отметила, что когда война в Украине началась, все ожидали, что Киев будет взят в считанные дни, однако они смогли устоять.

"Многие сомневались будет ли поддержка Европы такой непоколебимый, но сегодня Украина - кандидат на вступление в ЕС. А европейские страны предоставляют все больше оружия Украине. Мы также вводим сильнейшие санкции в отношении России, которые погружают экономику РФ в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня Европа уже не так зависима от России, как раньше. Так, она отметила, что меньше, чем через год Европа заменила 80% российского газа, заполнив газохранилища.