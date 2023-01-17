Глава Еврокомиссии: Преступления России не останутся безнаказанными

Преступления России не останутся безнаказанными.
Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Фон дер Ляйен отметила, что когда война в Украине началась, все ожидали, что Киев будет взят в считанные дни, однако они смогли устоять.
"Многие сомневались будет ли поддержка Европы такой непоколебимый, но сегодня Украина - кандидат на вступление в ЕС. А европейские страны предоставляют все больше оружия Украине. Мы также вводим сильнейшие санкции в отношении России, которые погружают экономику РФ в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - добавила она.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня Европа уже не так зависима от России, как раньше. Так, она отметила, что меньше, чем через год Европа заменила 80% российского газа, заполнив газохранилища.