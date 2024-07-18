Глава Еврокомиссии предложит создать ПВО ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложит создать систему ПВО ЕС и собственную систему киберобороны Евросоюза, определив их как "проекты общеевропейского интереса".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложит создать систему ПВО ЕС и собственную систему киберобороны Евросоюза, определив их как "проекты общеевропейского интереса".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом она заявит в своей речи на сессии Европарламента в Страсбурге перед тем, как депутаты проголосуют за утверждение ее назначения на пост главы Еврокомиссии на 2025-2029 годы.

Агентство Reuters, которое получило от ЕК основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, она намерена заявить, что в случае ее назначения Еврокомиссия предложит "серию оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, начиная с создания европейского щита ПВО и системы киберобороны".

В числе других предложений назначение в составе Еврокомиссии еврокомиссара по многообразию и делам ЛГБТ-сообщества, форсированный зеленый переход европейской экономики и увеличение втрое численности европейской службы пограничной и береговой охраны для борьбы с мигрантами.