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Глава Еврокомиссии посетит эстонско-российскую границу

Глава Еврокомиссии посетит эстонско-российскую границу Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит сегодня Эстонию, где встретится с руководством республики и побывает в городе Нарва пограничный пункт на эстонско-российской границе.
Другие страны
10 октября 2022 г. 06:54
Глава Еврокомиссии посетит эстонско-российскую границу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит сегодня Эстонию, где встретится с руководством республики и побывает в городе Нарва пограничный пункт на эстонско-российской границе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба правительства

В первой половине дня она встретится с премьер-министром Каей Каллас, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, состоится встреча председателя ЕК с президентом Эстонии Аларом Карисом. Фон дер Ляйен посетит также мемориал жертвам коммунизма.

Затем глава Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии на вертолете вылетят в приграничный с Россией город Нарва, где запланировано посещение нарвского пограничного пункта.

Запланировано также посещение территории бывшего в советские годы индустриального гиганта, хлопчатобумажного комбината "Кренгольмская мануфактура". По данным СМИ, он был основан в 19 веке предком фон дер Ляйен, после восстановления независимости приватизирован в 1995 году шведской компанией Boras Wafer, а в 2010 году обанкрочен.

В Нарвской художественной резиденции фон дер Ляйен и премьер Каллас выступят на мероприятии, посвященном эстонскому плану справедливого перехода.

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