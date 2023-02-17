Глава ЕК: Подтвердим нашу приверженность глобальному миропорядку на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция, которая пройдет с 17 по 19 февраля, подтвердит приверженность стран ЕС глобальному порядку.

Начавшая сегодня работу Мюнхенская конференция по безопасности подтвердит приверженность стран ЕС глобальному миропорядку.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter.

"Прошел почти год с тех пор, как Россия развязала войну на нашем континенте. Мюнхенская конференция позволит подтвердить нашу приверженность глобальному порядку, основанному на верховенстве закона, а не на праве силы", - говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии отметила, что с нетерпением ждет обменов мнений и встреч в течение следующих двух дней.

Сегодня в Германии начала работу 59-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

На конференции принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и др.