Глава Еврокомиссии: Поддерживаем введение ограничения цен на нефть

Европейский Союз поддерживает введение ограничения цен на нефть в связи со стремительным ростом цен на энергоносители.

Европейский Союз поддерживает введение ограничения цен на нефть в связи со стремительным ростом цен на энергоносители.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите G20.

По ее словам, есть два момента, на которых страны двадцатки должны заострить внимание: продовольственный и энергетический кризис.

"Что касается энергетики, то война России открыла глаза Европейскому союзу. Мы буквально видим, что Россия вместо продажи газа предпочитает сжигать его на факелах. Это сужает глобальный энергетический рынок и приводит к стремительному росту цен. Поэтому мы поддерживаем введение ограничения цен на нефть", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что это также принесет значительную пользу странам с низким и средним уровнем дохода. "Наш лучший ответ на это — ускорить зеленый переход к чистой энергии. Чистая энергия — единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризис", - отметила она.

Говоря о продовольственном кризисе, фон дер Ляйен подчеркнула, что на продовольственные товары и удобрения санкций нет.

"Мы полностью поддерживаем Черноморскую зерновую инициативу при посредничестве Генерального секретаря Гутерриша и президента Эрдогана. Ее нужно расширить. Кроме того, в Европейском Союзе мы создаем альтернативные транспортные маршруты для доставки агропродукции из Украины", - добавила она. По ее словам, с мая по этим маршрутам было экспортировано более 15 миллионов тонн, их пропускную способность продолжает наращиваться.