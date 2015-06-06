Глава Еврокомиссии отказался от телефонной беседы с премьером Греции

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в субботу отказался проводить телефонную беседу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в связи с отсутствием развития в переговорах с Афинами по погашению долга перед международными кредиторами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Греческий премьер-министр попросил о телефонной беседе в 9 часов (12.00 мск), но Юнкер отказал в этом, отметив отсутствие обещанного прогресса в дискуссиях и предложениях со стороны Греции", - цитирует агентство Франс Пресс представителя Еврокомиссии."Нового развития нет, обсуждать нечего", - добавил он.

Греческое правительство ни в коем случае не примет предложения кредиторов, которые требуют продолжения политики жесткой экономики и ведут к спаду экономики, заявил в пятницу Ципрас в парламенте. Он назвал нереалистичными предложения кредиторов и заявил, что его неприятно удивили предложения Юнкера, который требует продолжать прежнюю политику. В частности, Ципрас отметил, что правительство не пойдет на уменьшение пенсий, пособий для пенсионеров.