Глава Еврокомиссии осудила решение РФ о прекращении участия в "зерновой сделке"

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляен осудила решение России о приостановлении действия "зерновой сделки".
Как передает Report, об этом она написала в Twitter.
"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", - отметила она, подчеркнув, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира.
"По "маршрутам солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки", – подчеркнула она.
I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.
EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…