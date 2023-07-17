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Глава Еврокомиссии осудила решение РФ о прекращении участия в "зерновой сделке"

Глава Еврокомиссии осудила решение РФ о прекращении участия в "зерновой сделке" Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляен осудила решение России о приостановлении действия "зерновой сделки".
Другие страны
17 июля 2023 г. 15:30
Глава Еврокомиссии осудила решение РФ о прекращении участия в зерновой сделке

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляен осудила решение России о приостановлении действия "зерновой сделки".

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", - отметила она, подчеркнув, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира.

"По "маршрутам солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки", – подчеркнула она.

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