Глава Еврокомиссии оказала первую помощь человеку в самолете

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь человеку в самолете.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь человеку в самолете.

Как передает Report, об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель.

"Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины", - cообщила сама глава ЕК.

Другие пассажиры рассказали, самолет с приоритетом экстренной посадки сел в Брюсселе, где пациента встретили врачи. Остальные ждали внутри лайнера, пока медики помогут пострадавшему.

После этого фон дер Ляйен уехала на черном "Мерседесе", потому что ей нужно было успеть на официальное мероприятие.

Глава ЕК изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень. По данным Bild, это не первый раз, когда политик спасает человека на борту самолета.