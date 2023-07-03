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Глава Еврокомиссии: Невозможно представить ЕС без Украины

Глава Еврокомиссии: Невозможно представить ЕС без Украины Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Европейский союз без Украины.
Другие страны
3 июля 2023 г. 19:50
Глава Еврокомиссии: Невозможно представить ЕС без Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Европейский союз без Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, она сказала об этом сегодня на пресс-конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом, посвященной началу председательства Испании в Совете ЕС.

"Можем ли мы представить себе ЕС без Украины или без стран Балкан, которые останутся под влиянием России или Китая? Невозможно! Поэтому мы должны обсуждать, как будет выглядеть новый ЕС. Как будет выглядеть механизм принятия решений, как будет выглядеть распределение общих бюджетных средств, какие общие программы мы будем реализовывать и какие сильные стороны будут у нового Евросоюза", - заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, как она видит будущее ЕС.

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Версия на английском языке European Commission President: Impossible to imagine EU without Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: Aİ-ni Ukraynasız təsəvvür etmək mümkün deyil

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