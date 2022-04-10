Глава Еврокомиссии не стала называть строки вступления Украины в ЕС

Процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако в случае с Украиной приходится делать необычные шаги.

Процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако в случае с Украиной приходится делать необычные шаги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, комментируя перспективы вступления Украины в ЕС.

"Обычно этот процесс занимает годы, но вчера мы сделали важный шаг вперед. Мы передали опросник, на основании которого формируется мнение и я делаю рекомендацию о том, готова ли страна получить статус кандидата в ЕС", - сказала она.

"Ситуация экстраординарная, так что нам приходится принимать необычные шаги, - продолжила глава Еврокомиссии. - Но одно для меня ясно... когда Украина будет восстановлена - и мы поддержим Украину в восстановлении - одновременно пройдут реформы. Так что это экстраординарный способ переделать страну и двинуться по пути в Европейский союз. Важный шаг в этом направлении мы сделали вчера".

При этом фон дер Ляйен отметила, что "Украина без сомнения является частью европейской семьи".