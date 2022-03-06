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Глава Еврокомиссии не стала называть сроков вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии не стала называть сроков вступления Украины в ЕС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала обозначать сроков, в которые Украина может стать членом Европейского союза.
Другие страны
6 марта 2022 г. 19:36
Глава Еврокомиссии не стала называть сроков вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала обозначать сроков, в которые Украина может стать членом Европейского союза.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью телекомпании CNN.

"Очень сложно сказать о сроках, потому, очевидно, это зависит от развития ситуации на земле, нужно провести реформы и наладить процессы", - сказала глава Еврокомиссии и отметила, что для вступления Украины в ЕС "должна быть еще проделана некоторая работа".

Урсула фон дер Ляйен при этом добавила, что "никто не сомневается в том, что Украина являются частью европейской семьи".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении к союзу.

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