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Глава Еврокомиссии назвала виновника эскалации вокруг сектора Газа

Глава Еврокомиссии назвала виновника эскалации вокруг сектора Газа Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Израиле, заявила, что палестинское движение ХАМАС является единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
13 октября 2023 г. 23:14
Глава Еврокомиссии назвала виновника эскалации вокруг сектора Газа

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Израиле, заявила, что палестинское движение ХАМАС является единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Только ХАМАС несет ответственность за происходящее", - сказала она.

По словам политика, действия этого движения "не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа".

"Я знаю, что то, как ответит Израиль, покажет, что это - демократия", - продолжила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что "Израиль имеет право защищать себя", и что "защищать свой народ - это его обязанность".

"Сейчас время проявлять солидарность с Израилем, поэтому я нахожусь здесь", - сказала глава ЕК.

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