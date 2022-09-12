Глава Еврокомиссии: Мы поможем восстановить Украину на ее пути в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что Европейский Союз поможет восстановить Украину после завершения войны, которую развязала Россия.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что Европейский Союз поможет восстановить Украину после завершения войны, которую развязала Россия.

Как передает Report , об этом дипломат написала в Twitter.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России. Мы поможем восстановить Украину как свободную, современную страну на пути в ЕС", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 9 сентября Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине транша макрофинансовой помощи на сумму 5 миллиардов евро. Эти деньги пойдут в поддержку повседневной деятельности государства и обеспечат работу критической инфраструктуры.