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Глава Еврокомиссии: Мы поможем восстановить Украину на ее пути в ЕС

Глава Еврокомиссии: Мы поможем восстановить Украину на ее пути в ЕС Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что Европейский Союз поможет восстановить Украину после завершения войны, которую развязала Россия.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 07:55
Глава Еврокомиссии: Мы поможем восстановить Украину на ее пути в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что Европейский Союз поможет восстановить Украину после завершения войны, которую развязала Россия.

Как передает Report, об этом дипломат написала в Twitter.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России. Мы поможем восстановить Украину как свободную, современную страну на пути в ЕС", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 9 сентября Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине транша макрофинансовой помощи на сумму 5 миллиардов евро. Эти деньги пойдут в поддержку повседневной деятельности государства и обеспечат работу критической инфраструктуры.

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Версия на английском языке Head of European Commission: EU will help rebuild Ukraine 'on its path to the EU'
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının sədri: "Ukraynanın Aİ yolunda bərpasına kömək edəcəyik"

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