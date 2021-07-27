Глава Еврокомиссии: Евросоюз достиг цели по вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели", - говорится в заявлении главы ЕК.

При этом 57% взрослых получили полную дозу прививок от COVID-19, сказала она.