Глава Еврокомиссии убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждала китайского лидера Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждала китайского лидера Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно The Guardian, об этом заявила Глава Еврокомиссии.

По данным издания, она во время встречи обсуждала с Си Цзиньпином дисбалансы в торговле между ЕС и Китаем, выразила глубокую обеспокоенность ЕС ядерными угрозами и т.д.

"Важно, чтобы мы сегодня вместе обсудили все аспекты этих отношений... особенно в нынешней "нестабильной геополитической среде", - сказала она.