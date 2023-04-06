О нас

Глава Еврокомиссии убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Глава Еврокомиссии убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждала китайского лидера Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 18:08
Глава Еврокомиссии убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждала китайского лидера Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно The Guardian, об этом заявила Глава Еврокомиссии.

По данным издания, она во время встречи обсуждала с Си Цзиньпином дисбалансы в торговле между ЕС и Китаем, выразила глубокую обеспокоенность ЕС ядерными угрозами и т.д.

"Важно, чтобы мы сегодня вместе обсудили все аспекты этих отношений... особенно в нынешней "нестабильной геополитической среде", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of European Commission urges Xi Jinping to talk with Zelenskyy

Самое важное

Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
6 апреля 2023 г. 09:43
Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi