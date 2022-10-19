Глава Еврокомиссии: Атаки РФ на инфраструктуру Украины - теракт

Атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине - это теракт.

Атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине - это теракт.

Как передает Report, об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

Она отметила, что "атаки России на гражданскую инфраструктуру, особенно объекты электроэнергетики, являются военными преступлениями".

"Оставить без воды, электричества и отопления мужчин, женщин и детей с наступлением холодов - это террористические акты. Мы должны это так и называть", - отметила она.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.