Глава Еврокомиссии: Атаки РФ на инфраструктуру Украины - теракт

Атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине - это теракт.
Как передает Report, об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.
Она отметила, что "атаки России на гражданскую инфраструктуру, особенно объекты электроэнергетики, являются военными преступлениями".
"Оставить без воды, электричества и отопления мужчин, женщин и детей с наступлением холодов - это террористические акты. Мы должны это так и называть", - отметила она.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.