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Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций В новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия разработала меры, которые исключают "лазейки" для их неисполнения.
Другие страны
10 октября 2022 г. 19:07
Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет антироссийских санкций

В новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия разработала меры, которые исключают "лазейки" для их неисполнения.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

Она отметила, что все граждане и организации, замеченные в доставке санкционных товаров в Россию, будут попадать в список ЕК.

По ее словам, экспортные запреты ЕС оказали сильное влияние на российскую экономику.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarla bağlı tədbirlər hazırlayıb

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