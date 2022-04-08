Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в Украину, посетили Бучу в Киевской области.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в Украину, посетили Бучу в Киевской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами", - говорится в сообщении.

"Военные преступления и преступления против человечности, совершенные РФ в Буче и других городах Украины, требуют немедленных действий международного сообщества. Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении всех виновных к международной уголовной ответственности", - подчеркнул Шмыгаль.