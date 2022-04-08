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Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу

Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в Украину, посетили Бучу в Киевской области.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 22:38
Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в Украину, посетили Бучу в Киевской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами", - говорится в сообщении.

"Военные преступления и преступления против человечности, совершенные РФ в Буче и других городах Украины, требуют немедленных действий международного сообщества. Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении всех виновных к международной уголовной ответственности", - подчеркнул Шмыгаль.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının prezidenti və Aİ-nin ali nümayəndəsi Buça şəhərində olublar

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