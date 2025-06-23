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Глава евродипломатии: Главы МИД ЕС призвали не допустить затяжной войны

Глава евродипломатии: Главы МИД ЕС призвали не допустить затяжной войны Главы МИД стран ЕС заявили о необходимости предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призвали все стороны отступить и вернуться за стол переговоров.
Другие страны
23 июня 2025 г. 20:17
Глава евродипломатии: Главы МИД ЕС призвали не допустить затяжной войны

Главы МИД стран ЕС заявили о необходимости предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призвали все стороны отступить и вернуться за стол переговоров.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Новая война на Ближнем Востоке - это опасное развитие событий, и недавние военные действия усиливают напряженность. Все главы МИД ЕС заявили о необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и призвали стороны вернуться за стол переговоров. Затяжная война никому не выгодна и опасна", - сказала Каллас.

По ее словам, Иран представляет угрозу на протяжении десятилетий, и ЕС всегда заявлял, что Тегерану нельзя позволить разрабатывать или приобрести ядерное оружие, поскольку это будет угрожать международной безопасности.

"Но военные действия всегда сопряжены с рисками и неопределенностями. Сейчас важно минимизировать риск дальнейшей эскалации", - заявила главный дипломат ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Kallas: Aİ xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdə uzun sürən müharibənin qarşısını almağa çağırır

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