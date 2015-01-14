Глава Europol: Около 5000 европейцев вступили в ряды боевиков-экстремистов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Число европейцев, вступивших в ряды боевиков-экстремистов, может достигать пяти тысяч. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава полицейской службы ЕС (Europol) Роб Уэйнрайт во время выступления перед парламентским комитетом.

Он отметил, что по данным Europol, речь идет о 3000-5000 гражданах стран ЕС.

Ранее координатор антитеррористической деятельности Европейской комиссии Жиль де Кершов предупредил о рисках новых атак и возросшей опасности в тюрьмах. В свою очередь, премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что в рамках борьбы с радикализацией до конца 2015 года во французских тюрьмах будут созданы специальные зоны для содержания боевиков-экстремистов.