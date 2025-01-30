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Глава ЕС пообещал защищать Данию от США

Глава ЕС пообещал защищать Данию от США Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.
Другие страны
30 января 2025 г. 02:47
Глава ЕС пообещал защищать Данию от США

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

"Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, — вопрос первостепенной важности", — подчеркнул он.

По словам главы Евросовета, нельзя переставать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность страны, входящей в состав ЕС.

Кошта отметил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и выразил уверенность в установлении конструктивного диалога с американским президентом.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.

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