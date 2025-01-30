Глава ЕС пообещал защищать Данию от США

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

"Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, — вопрос первостепенной важности", — подчеркнул он.

По словам главы Евросовета, нельзя переставать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность страны, входящей в состав ЕС.

Кошта отметил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и выразил уверенность в установлении конструктивного диалога с американским президентом.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.