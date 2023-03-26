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Глава экономических советников Белого дома покидает свой пост

Глава экономических советников Белого дома покидает свой пост Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз оставит свою должность 31 марта.
Другие страны
26 марта 2023 г. 03:14
Глава экономических советников Белого дома покидает свой пост

Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз оставит свою должность 31 марта.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Роуз собирается вернуться к работе в Принстонском университете, где ранее была деканом Школы общественных и международных отношений. Она не исключила, что может вновь вернуться в Белый дом в будущем.

В феврале свой пост оставил главный экономический советник президента США Джо Байдена Брайан Диз, который также планирует вернуться к работе в Принстонском университете.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Evin baş iqtisadi müşaviri martın 31-də istefa verəcək

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