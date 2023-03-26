Глава экономических советников Белого дома покидает свой пост

Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз оставит свою должность 31 марта.
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По его сведениям, Роуз собирается вернуться к работе в Принстонском университете, где ранее была деканом Школы общественных и международных отношений. Она не исключила, что может вновь вернуться в Белый дом в будущем.
В феврале свой пост оставил главный экономический советник президента США Джо Байдена Брайан Диз, который также планирует вернуться к работе в Принстонском университете.