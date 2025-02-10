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Глава ЕК завтра встретится с вице-президентом США

Глава ЕК завтра встретится с вице-президентом США Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля, встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Париже.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 16:55
Глава ЕК завтра встретится с вице-президентом США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля, встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Париже.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель ЕК Стефан Кеермакер.

Это первая встреча главы правительства ЕК с высокопоставленным американским политиком из администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Еврокомиссия пыталась организовать встречу фон дер Ляйен с Трампом еще до его инаугурации. На церемонию вступления в должность президента ее не пригласили. Накануне глава ЕК заявила о готовности к конструктивному диалогу с США "в условиях растущей неопределенности".

Напомним, что Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия. По итогам встречи с премьером председательствующей в ЕС Польши Дональдом Туском фон дер Ляйен заявила, что ЕК готов к решительным ответным мерам.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının sədri ABŞ-nin vitse-prezidenti ilə görüşəcək

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