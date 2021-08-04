ЕК выступает за отмену ограничений на въезд из ЕС в США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что необходимо как можно скорее отменить ограничения на въезд граждан ЕС в США, введенные ранее для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что необходимо как можно скорее отменить ограничения на въезд граждан ЕС в США, введенные ранее для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы настаиваем на том, чтобы с обеих сторон для въезжающих применялись сопоставимые правила. Эпидемическая ситуация в США и ЕС сегодня очень похожа", - заявила фон дер Ляйен в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). При этом она уточнила, что Евросоюз отменил ограничения на въезд для жителей Соединенных Штатов еще в июне.

"Мы должны решить эту проблему как можно скорее и поддерживать контакты с нашими американскими друзьями. Это не должно тянуться еще несколько недель", - заключила председатель ЕК.

В середине июля президент США Джо Байден заявил, что американские власти могут в ближайшее время сообщить, когда отменят ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан из Европейского союза, введенные ранее ввиду пандемии. В настоящее время, по словам главы Белого дома, он ждет рекомендаций и выводов специалистов американского правительства на этот счет. Данные ограничения были введены в марте 2020 года еще при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Отмены запрета активно добиваются европейские страны, а также представители некоторых отраслей экономики США, в том числе авиакомпании.