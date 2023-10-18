Глава ЕК: Виновные за атаку на больницу в Газе должны понести наказание

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге призвала к ответственности виновных за атаку на больницу в секторе Газа.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге призвала к ответственности виновных за атаку на больницу в секторе Газа.

Как передает Report, трансляцию вела пресс-служба ЕК.

"Нет никакого оправдания атаке на больницу. Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание", - подчеркнула глава ЕК.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети - всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.