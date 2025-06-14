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Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации

Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом призвала стороны конфликта к деэскалации.
Другие страны
14 июня 2025 г. 03:27
Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом призвала стороны конфликта к деэскалации.

Как сообщает Report, об этом политик написала в социальной сети Х.

"Поговорила с президентом Исааком Герцогом о напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Вновь подчеркнула право Израиля на самооборону и защиту своего народа, обратив внимание на важность сохранения региональной стабильности", - отметила фон дер Ляйен.

Она также призвала все стороны "действовать с максимальной сдержанностью и работать над снижением напряженности".

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Версия на азербайджанском языке Fon der Lyayen İsrail Prezidenti ilə danışığında münaqişə tərəflərini deeskalasiyaya çağırıb

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