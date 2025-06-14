Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом призвала стороны конфликта к деэскалации.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом призвала стороны конфликта к деэскалации.

Как сообщает Report , об этом политик написала в социальной сети Х.

"Поговорила с президентом Исааком Герцогом о напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Вновь подчеркнула право Израиля на самооборону и защиту своего народа, обратив внимание на важность сохранения региональной стабильности", - отметила фон дер Ляйен.

Она также призвала все стороны "действовать с максимальной сдержанностью и работать над снижением напряженности".